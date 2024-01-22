Севастопольцев отправили на незапланированные выходные

В Севастополе объявили неожиданные выходные. Причина – проблемы с водой.

Как уже сообщал «Новый День», из-за обильных осадков, выпавших в январе, и резкого потепления буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений. В лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки. Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы.

«В такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Водоснабжение в городе работает по аварийному графику с 19 января. Сегодня в связи с этим были отменены занятия в школах и колледжах. А теперь на выходные отправляют и взрослых.

«Сегодня с 13 часов дня решением комиссии объявляем сокращенный рабочий день, соответствующий указ выпустим. Это связано с тем, что во многих учреждений нет подачи воды. Завтра объявляем выходной день. И среда тоже выходной день», – сообщил Развожаев.

Градоначальник добавил: в детских садах будут работать дежурные группы. И предупредил: сегодня вода подаваться не будет, восстановить водоснабжение планируют к 20:00 24 января, но перебои могут случаться еще в течение недели.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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