В Крыму растет число больных ожирением

В Крыму диагноз «ожирение» ежегодно получают около 1 тысячи человек. Об этом сообщила главный внештатный эндокринолог минздрава РК Ирина Репинская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожирение – это хронические заболевание, вызванное формирования чрезмерных жировых отложений, наносящих вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела, больший или равный 30. Наиболее опасен висцеральный жир, накапливающийся в области живота.

Ожирение может спровоцировать массу серьезных заболеваний: диабет, рак, цирроз печени, сердечно-сосудистые патологии и так далее.

«Ведущими причинами возникновения ожирения становятся неправильное питание: употребление в пищу большого количества легко усеваемых углеводов, к ним относят пирожные, торты, газированные напитки, продукты содержащие рафинированные жиры, и малоподвижный образ жизни», – цитирует Репинскую КИА.

По словам специалиста, необходимо сократить употребление жиросодержащих продуктов: колбас, паштетов, консервов, жирных сортов мяса, а также рафинированных углеводов: фаст-фудов, соков, сладких газировок.

Предлагается вернуться к советским схемам здорового питания, которые предусматривали сбалансированные диеты: больше клетчатки – овощи, фрукты, достаточное содержание белка – нежирное мясо и рыба, птица. И все это приготовлено на пару, запечено, или сварено.

Для борьбы с ожирением неэффективны силовые тренировки. Хороший результат могут дать аэробные нагрузки: бег, плавание, ходьба. Кстати, по словам Репинской, желательно делать в день 8-10 тысяч шагов в день, то есть проходить по 5,5 – 7 километров.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube