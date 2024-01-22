Секретная схема: Развожаев сообщил, когда севастопольцы смогут запастись водой

Чтобы привести в порядок и наполнить систему водоснабжения Севастополя, необходимо более 50 часов. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о возобновлении штатной работы водосетей обсуждался сегодня на аппаратном совещании, совмещенном с КЧС.

«Выпало много снега, и буквально за сутки он растаял. Пошел резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды, – напомнил градоначальник. – Показатели были превышены почти в сотни раз. Подобная природная ситуация была в Севастополе последний раз в 70-х годах».

Из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: если в обычном режиме взвесь составляет 1,5 мг на литр, сейчас она выросла до 58 мг на литр.

«То есть, вода стала грязнее почти в 60 раз. При такой мутности воды резко ухудшается скорость обработки воды. Именно поэтому мы останавливаем водозаборы и проводим чистку системы», – объяснил губернатор.

Чтобы наполнить всю систему до 120 тысячи кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Принято решение: воды не будет до 9 утра 23 января. Потом вода будет подаваться с 9:00 до 11:00. Но в часть домов она может не дойти из-за сложной системы коммуникаций.

«Схема водоснабжения в Севастополе – секретная и одна из самых сложных в стране из-за рельефа, – заявил Развожаев. – Есть водоводы высокого давления, среднего давления, есть самотечные. На одной улице может быть все три типа водоводов, поэтому при периодической подаче воды до одного дома вода дойдет, до другого нет.

Начиная с 11:00 23 января и до 20:00 среды, 24 января, воды не будет. Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды, позволит нам вечером 24 января дать воду уже в штатном режиме. Если продолжим подавать воду периодами – процесс может затянуться на неделю или больше. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Все, кто может, должны сделать запасы воды. Водоканалу поручил ещё раз проработать логистику подвоза воды к жилым домам».

Напомним, сегодня в Севастополе сокращенный рабочий день, 23 и 24 января – выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы должны функционировать в штатном режиме.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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