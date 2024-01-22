Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «исторически населенными украинцами территории России» включены «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ».

Заявляется, что заявлено, что живущим на этих необходимо обеспечить их «права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации».

Как это сделать, должен придумать кабмин. А заодно сочинить программы для «развенчания российских мифов об Украине» и «развития взаимодействия» между украинцами на Украине и в России.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Фицо заявил, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы закончить кровопролитие: «Должен быть какой-то компромисс: чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донецка и Луганска? Это нереально», – цитирует политика RTVS.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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