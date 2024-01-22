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Понедельник, 22 января 2024, 15:30 мск

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Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «исторически населенными украинцами территории России» включены «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ».

Заявляется, что заявлено, что живущим на этих необходимо обеспечить их «права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации».

Как это сделать, должен придумать кабмин. А заодно сочинить программы для «развенчания российских мифов об Украине» и «развития взаимодействия» между украинцами на Украине и в России.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Фицо заявил, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы закончить кровопролитие: «Должен быть какой-то компромисс: чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донецка и Луганска? Это нереально», – цитирует политика RTVS.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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