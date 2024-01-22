В Евпатории инвестор самовольно вырубил деревья в парке имени Фрунзе

Прокуратура Крыма через суд требует отменить договор аренды земельного участка на главной аллее парка имени Фрунзе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этом участке – практически на берегу моря – ООО «Забава» собиралась установить аттракционы.
Первое, что сделал инвестор, – вырубил несколько десятков здоровых деревьев в парке. Ущерб оценили в 4 млн рублей, возбудили уголовное дело, но виновных до сих пор не установили.
Этот скандал стал поводом для расторжения соглашения – соответствующие документы глава РК Сергей Аксенов подписал еще в ноябре 2022 года.
Инвестор это решение оспорил, суды длились весь минувший год. Тем временем «Забава» поставила на спорной земле колесо обозрения и вырубила деревья еще на одном участке.
Теперь прокуратура требует вернуть этот участок муниципалитету, признав ничтожным соглашение об аренде.
Евпатория, Олег Яковенко
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