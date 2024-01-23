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Вторник, 23 января 2024, 10:05 мск

Новости Крым

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В Крыму ковид снижается, а в Севастополе растет

в Крыму отмечена любопытная тенденция: в РК заболеваемость ковидом снижается, а в Севастополе растет. При этом в городе с населением в 4 меньше, чем в соседней республике, число вновь выявленных случаев в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в РК.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 176 случаев коронавирусной инфекции, что на 11% ниже чем на предыдущей неделе.

В Севастополе вновь выявлено 248 случаев, что на 37% выше чем на предыдущей неделе.

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Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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