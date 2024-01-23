В Севастополе вынесли приговор охраннику детсада, растлевавшему малолетних

В Севастополе вынесли приговор бывшему охраннику детского сада, обвиняемому в совершении преступления в отношении малолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, летом 2023 года в Севастополе мужчина убеждал 6 и 7-летних воспитанниц одного из детских садов, в котором он работал охранником, делать фото интимного характера, а взамен обещал им дать поиграть в видеоигры.

Одна из девочек обо всем рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции были установлены еще две девочки, потерпевшие от действий злоумышленника.

54-летний житель Нахимовского района признан виновным в преступлении сексуального характера против малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ) и приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права дальнейшей работы с несовершеннолетними на 15 лет.

Мужчине назначены принудительные меры медицинского характера.

Севастополь, новый День, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube