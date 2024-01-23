В Крыму начали закрывать на карантин классы и группы в детсадах

В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделею заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в республике выросла на 37%, зарегистрировано 178 случаев гриппа, в том числе 87 – у детей.

Медики напоминают: любой человек с клиническими проявлениями гриппа или ОРВИ может заразить окружающих. Особенно это опасно в организованных коллективах, поэтому детей с небольшим или единичным повышением температуры лучше оставить дома (и вызвать врача), а не отправлять его в организованный коллектив (или пытаться лечить самостоятельно).

Сегодня учебный процесс пришлось приостановить в 37 классах 20 школ. Больше всего в Симферополе и Ялте – по 8 классов, в Кировском районе – 7 классов. «Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что пик заболеваемости в регионе приходится на конец января – начало февраля», – пишет РИА «Новости».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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