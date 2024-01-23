В Крыму собираются легализовать не менее 9 тысяч гостевых домов

В Крыму собираются из тени не менее 9 тысяч гостевых домов. Сделать это надеются в рамках эксперимента, который должен стартовать 1 апреля в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все гостевые дома должны будут получить уникальный номер – он присуждается после включения объекта в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития. Одним из обязательных условий включения в реестр является регистрация по месту жительства в объекте его владельца, либо он должен быть зарегистрирован в другом жилье, но находящемся на том же участке.

Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

В проекте закона, принятого Госдумой в первом чтении, число номеров в гостевом доме не должно превышать 15, а его общая площадь – 1 тысячу квадратных метров.

В Крыму законопроект поддерживают, рассчитывая легализовать около 140 мест (70 тысяч номеров) в 9 тысячах гостевых домов.

При этом в РК считают, что целесообразным дополнить законопроект еще рядом поправок.

«Участие в эксперименте должно быть предусмотрено для гостевых домов, права на которые зарегистрированы до вступления в силу данного законопроекта, – заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко во время обсуждения в Госдуме. – Дальнейшее строительство гостевых домов должно быть зарегулировано в рамках действующих градостроительных норм. Обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома, на территории Крыма, для того, чтобы налоги оставались в бюджете региона. Много споров по количеству номеров и метражу – считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам».

Депутат Государственной Думы Наталья Костенко, разрабатывавшая проект, отмечает, что гостевые дома – это весомая доля инфраструктуры внутреннего туризма, к тому же самая бюджетная ее часть: «Средняя стоимость размещения в гостевом доме – 2-4 тысячи рублей, конкретно в Крыму – от 500 рублей, а в гостинице – 5-8 тысяч рублей», – подчеркнула она.

Добавим, что в соседнем с Крымом регионе – Краснодарском крае насчитывается 10 тысяч 700 средств размещения, из которых на долю гостевых домов приходится 70%, или 7 тысяч 490. Наблюдать за результатами эксперимента в регионах, соперничающих за туриста, будет интересно.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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