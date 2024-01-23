Польша добилась от ЕС ограничения экспорта украинской сельхозпродукции

Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской сельхозпродукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Брюссель будет блокировать импорт из Украины, если рынок конкретной страны будет переполнен, что создаст риск снижения цен.

Официально предложение собираются озвучить на этой неделе.

«Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это – ввести гарантии для конкретных стран, – цитирует Financial Times торгового комиссара ЕС Валдиса Домбровскиса. – Мы видим, что это региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. В первую очередь это ощущают ближайшие соседние страны, тогда как [это] не создает особых потрясений для рынка ЕС в целом».

Новый инструмент может быть введен одновременно с продлением беспошлиной торговли Украины с ЕС еще на год – с июня 2024 по 2025 год. Предложение должно быть одобрено Европарламентом и большинством государств-членов.

В свою очередь, от Киева ожидают ответного снижения торговых барьеров, чтобы увеличить экспорт из ЕС.

Ранее правительство Болгарии предложило Еврокомиссии ввести квоты и таможенные пошлины на импорт украинского зерна в ЕС, заявив, что долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация может привести к сокращению местного производства и подорвать продовольственную безопасность.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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