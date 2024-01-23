Участники сборной Крыма по скалолазанию пугаются высоты – проблема не решается 30 лет

Воспитанники и тренеры отделения скалолазания ялтинской спортшколы занимаются в зале с потолками высотой как в малогабаритной квартире. В итоге дети не могут принимать участие в серьезных соревнованиях, так как боятся высоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», альпинизм у юных ялтинцев весьма популярен, поэтому группы в школе переполнены – в каждой занимается по 12 – 15 человек, что в 1,5 – 2 раза больше норматива. Места всем не хватает: тренировки проходят в небольшом зале на улице Цветочной. Высота потолка здесь не превышает 2,6 метра. При этом, согласно стандартам, высота для тренировки альпинистов должна быть не менее 15 метров, для боулдеринга (лазания по коротким нависающим трассам) – не менее 4 метров.

Это отражается на южных спортсменах: выезжая на соревнования и видя непривычно высокий скалодром, они пугаются.

«Нам приходится тратить огромные деньги на то, чтобы вывозить наших лучших детей – а это члены команды Республики Крым, на какой-то тренажер и они могли увидеть эту высоту, новые зацепки, новые рельефы, на которых они потом будут соревноваться», – говорит заслуженный тренер Маргарита Панферова.

«Вопрос о строительстве спецзала стоит аж с 1993 года, администрация Ялты обещает его решить, и все никак, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В управлении спорта и физкультуры Ялты тренерам отвечают, что выделили автобусы – возить на соревнования, игнорируя вопрос с залом. Люди обращались в Минспорта и дошли до Аксенова, но результата нет».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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