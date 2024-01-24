В Крыму вынесли приговор пенсионеру, насиловавшему детей своих знакомых

В Керчи вынесли приговор пенсионеру, обвиняемому в половых преступлениях против несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, мужчина, пользуясь доверием детей, поскольку являлся давним знакомым их родителей, с апреля по май 2023 года приглашал 10, 11 и 12-летних девочек в свою квартиру, где совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера.

Однажды старшая девочка записала происходящее на диктофон телефона и дала прослушать запись родителям. Пенсионера задержали и заключили под стражу.

«Собранные Главным следственным управлением доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 65-летнему керченцу по ч. 2 ст. 135 и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ, – рассказали в ведомстве. – Мужчина признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима».

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube