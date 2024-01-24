В Крыму зафиксирована рекордная наполняемость водохранилищ за последние 35 лет. Однако в отдельных регионах полуострова сохраняется определенный вододефицит. Об этом заявили в Госкомводхоза РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с обильными осадками только за неделю объем наливных водохранилищ увеличился на 2,5 млн кубометров и превысил 270 млн кубов. Это на 10% больше, чем в январе 2023 года.

Таких запасов, даже без дальнейших пополнений, хватит минимум на 1,5 года.

Из 23 водохранилищ воду даже приходится сбрасывать.

Вместе с тем, в Восточном Крыму проблема водоснабжения сохраняется, поэтому приходится разрабатывать сложные схемы.

«Часть воды из Белогорского гидроузла по реке Биюк-Карасу до села Новоивановка в Нижнегорском районе мы перенаправляем в основное русло Северо-Крымского канала, – цитирует МК Крым советника председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Романа Захарова. – Когда вода туда попадает, дальше самотеком доходит до насосной станции №2 вблизи поселка Советский. Дальше перекачивается до насосной станции №3 в Ленинском районе и пополняет Станционное водохранилище».

В итоге в течение января Станционное водохранилище пополнилось почти на 5 млн кубометров.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube