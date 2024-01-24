В водном коллапсе в Севастополе обвиняют дорожников

В затянувшихся проблемах с водой в Севастополе горожане обвиняют дорожников.

Как уже сообщал «Новый День», город перешел на аварийный график в конце минувшей недели. В понедельник пришлось отменить занятия в школах и колледжах. А потом и вовсе объявили выходные для всех на 23 и 24 января.

Губернатор Михаил Развожаев объяснил ситуацию так: выпало много снега, он быстро растаял, бурный поток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды, уровень мутности воды вырос почти в 60 раз.

Многих горожан такое объяснение не устроило: если вода пошла с гор, то почему аналогичной ситуации не возникло в Ялте, спрашивают они. Одни предполагают, что ситуацию спровоцировал сброс воды из переполненных водохранилищ. Другие винят во всем дорожников.

По словам горожан, в Севастополе практически не осталось ливневок: где-то их никогда и не было – вода уходила самотеком по существующему рельефу, часть впитывалась в землю через разрушенные слои асфальтобетона, где-то были самодельные отводы.

Проблеме ливневок в городе говорили давно. В 2019 году даже утвердили схему ливневой канализации:

«На сегодняшний день на территории Севастополя отсутствует полностью централизованная система ливневой канализации, отвечающая современным нормативным требованиям, а имеются лишь отдельные децентрализованные участки сетей ливневой канализации, которые не в состоянии обеспечить нормальное отведение ливневых стоков с территории города», – говорили тогда представители организации, занимавшейся разработкой.

Проектирование ливневой канализации должно было закончится в в 2022 году, а строительство – в 2024. В городе должно было появится 100 км новых самотечных сетей, 8 локальных очистных сооружений, глубоководные выпуски, канализационно-насосные станции. Все это великолепие оценивалось в 21 млрд рублей, не считая 1,5 млрд на проектирование.

Однако в 2023 году все еще велась лишь очистка старой системы да периодически заявлялось: «Идет разработка новой централизованной системы».

В последний раз тем понял губернатор в конце ноября, сообщив о создании новой службы: «Сточными водами, системами водостока необходимо детально и профессионально заниматься. В Севастополе конкретного ответственного нет, что-то делает Водоканал, что-то горхоз, что-то управляющие компании. Мы разработали и утвердили схему ливневой канализации, проектируем ЛОС-4, очистные для ливнестока большей части Ленинского района, но нужна организация, которая будет отвечать за это направление», – написал тогда Развожаев губернатор в своем телеграм-канале. То есть, дальше утверждения схемы дело так и не двинулось.

Между тем, во время ремонта дорог в асфальт закатывали самодельные отводы (так как их обустройство не было предусмотрено проектной документацией) и ранее построенные ливневки. Так, например, сделали на улицы Богдана Хмельницкого в Балаклаве.

В 2023 году в городе было отремонтировано 228 объектов дорожной инфраструктуры, общей протяженность 97,7 км, но ни разу не сообщалось, что где-то на этих участках оборудована ливневая канализация. Поэтому Севастополь топит при любом сильном дожде.

И именно поэтому, считают горожане, в городе случился водный коллапс.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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