В Крыму на дистанционное обучение перевели около 3 тысяч школьников

В Крыму закрыли на карантин первую в этом году школу. Причина – высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования и науки РК, речь идет об одном из учебных заведений Первомайского района.
Кроме того, растет число закрытых на карантин классов и групп. Так, если вчера сообщалось о 15 группах в детских садах, то сегодня – о 44.
По данным на 23 января карантин был введен в 37 классах 20 школ, а сегодня – уже 128 классах 46 школ. В целом, на дистанционное обучение пришлось перевести около 3 тысяч 200 школьников.
Симферополь, Лиана Макоба
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