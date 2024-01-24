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Среда, 24 января 2024, 16:58 мск

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В Крыму на дистанционное обучение перевели около 3 тысяч школьников

В Крыму закрыли на карантин первую в этом году школу. Причина – высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования и науки РК, речь идет об одном из учебных заведений Первомайского района.

Кроме того, растет число закрытых на карантин классов и групп. Так, если вчера сообщалось о 15 группах в детских садах, то сегодня – о 44.

По данным на 23 января карантин был введен в 37 классах 20 школ, а сегодня – уже 128 классах 46 школ. В целом, на дистанционное обучение пришлось перевести около 3 тысяч 200 школьников.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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