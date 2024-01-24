Крымчанин забыл на улице почти миллион рублей, а второй нашел и выбросил

Житель Феодосии нашел на улице рюкзак с 800 тысячами рублей. Решил ни с кем не делиться и обвинил в воровстве бомжа. А потом часть денег выбросил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта запутанная история началась с семейной ссоры. Один горожанин поругался с женой и решил уйти из дома. С собой взял только рюкзак с деньгами. На улице сообразил, что идти ему особо некуда – тратить сбережения на гостиницу он, видимо, не захотел. Первую «свободную ночь» он провел на скамейке. А когда проснулся, то ушел без вещей.

Правда, через некоторое время о деньгах вспомнил. Вернулся – рюкзака нет.

Как выяснилось, ранец нашел житель подъезда, рядом с которым расположена та самая скамейка. Он заглянул внутрь в поисках документов владельца, наткнулся на деньги, посчитал и вспомнил песню из известного мультика: «Кто людям помогает, тот тратит время зря…»

Спрятав деньги в укромном месте в подъезде, внезапно разбогатевший феодосиец занялся своими делами.

Когда во дворе появилась полиция, он заявил, что видел как-то грязного мужчину с рюкзаком, припугнул его – тот сбежал. Полицеские уехали, но скоро вернулись с кинологом.

Мужчина испугался «и выбросил часть денег возле лавочки – стражам порядка заявил, мол, смотрите, нашёл, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – На такую байку сотрудники уже не купились, воришке пришлось признаться – он получил год условно».

Феодосия, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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