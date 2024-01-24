Севастополь вошел в десятку регионов с самым высоким чеком по ипотеке

Севастополь вошел в десятку российских регионов с самым высоким чеком по ипотеке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году средний размер ипотеки увеличился на 8%, а средний срок погашения кредита – на 5%, достигнув 281,7 месяца (или 23,4 года).

Самые большие кредиты на жилье оформлялись, разумеется, в Москве – в среднем 7,7 млн рублей. На втором месте Московская область – 6,2 млн, на третьем – Санкт-Петербург 5,9 млн.

Севастополь занял 8 место со средней суммой ипотеке в размере 4,8 млн.

«Это рекорд за всю историю наблюдений за данным показателем – за последние 15 лет, – цитирует telegram-канал «Бизнес Крым» представителей БКИ «Скоринг Бюро». – Ранее подобные значения среднего чека не встречались».

Увеличение показателя эксперты объясняют ростом цен на жилье и ужесточением правил выдачи ипотеки по льготным программам, а также перераспределением объемов кредитования в сторону крупных городов, в которых стоимость недвижимости выше.

Напомним, в 2023 году российские банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму около 7,8 трлн рублей. В текущем году прогнозируется сокращение объемов оформления жилищных кредитов минимум на треть.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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