Просто бизнес: Украина и дальше будет пропускать российский газ в Европу

Украина будет пропускать газ из России в Европу и после 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Киев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок действия текущего транзитного соглашения истекает в 2024 году. Переговоры о продлении шли весь 2023-й. В публичное пространство эта тем не выносилась, а президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что никаких переговоров с Россией он вести не будет.

Украинский премьер Денис Шмыгаль, озвучивая итоги встречи с Фицо, о газе ни словом не обмолвился. И, судя по всему, публичное заявление главы словацкого кабмина стало для Киева неожиданностью.

«Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость, – цитирует Фицо Bloomberg. – Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также принесет пользу Австрии и Италии. Я думаю, что мы сможем завершить детали этого соглашения в ближайшее время».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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