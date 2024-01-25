В Крыму прогнозируют подъем воды в реках

В Крыму ожидается повышение уровня рек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня во второй половине дня и в течение суток 26 января на реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 50 – 100 сантиметров.

Отмечается, что до опасных отметок дойти не должно, однако есть риск подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Живущим рядом с водными объектами рекомендовано покинуть территории, подверженные подтоплениям. Всех остальных просят воздержаться от прогулок в лесу и горах, не выходить в море и внутренние водоемы, а также держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.

Напомним, 25 -27 января в Крыму действует штормовое предупреждение в связи сильным ветром и обильными осадками.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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