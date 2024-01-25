На границе Крыма и Херсонской области установлен особый режим

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Соответствующий документ размещен на официальном портале республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местами пересечения административной границы, в соответствии с указом, определены автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», а также железнодорожные пункты «Армянск» и «Джанкой».

Пересечение границы вне указанных пунктов пропуска запрещено.

«Установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов», – говорится в документе.

Указ вступает в действие с 25 января.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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