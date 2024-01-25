Крымчанина отправили в колонию строгого режима за попытку госизмены

Крымчанина отправили в колонию строгого режима за покушение на госизмену.
Как сообщили РИА «Новый День» в Верховном суде РК, мужчина 1975 года рождения признан виновным в помощи иностранному государству в его деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ч.3 ст.30 – ст.275 УК РФ – покушение на государственную измену).
Что именно сделал осужденный, не уточняется. Разбирательство проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах содержаться сведения, составляющие гостайну.
Суд приговорил крымчанина к 9 годам лишения с отбыванием наказания в колонии строго режима и последующим ограничением свободы на 1 год.
Симферополь, Олег Яковенко
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