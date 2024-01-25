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Четверг, 25 января 2024, 13:49 мск

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Аксенов заявил, что крымские чиновники его обманывают

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его обманывают чиновники на местах.

«Выявлено неисполнение поручения по ремонту подъездов МКД в Бахчисарайском районе и в городе Ялте. Ответственные чиновники продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах, – сообщил он по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов. – Так, в Ялте вместо заявленных в отчете отремонтированных 20 подъездов Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым в ходе выезда на место по факту зафиксирован ремонт только в 8».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов потребовал наказать тех, кто предоставил ложные отчеты. Администрации Ялты дано 2 недели на исправление ситуации с ремонтом подъездов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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