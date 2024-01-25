Попытка 100500: в Крыму снова вспомнил о проблемах общественного транспорта

Глава Крыма Сергей Аксенов снова вспомнил о проблемах общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порядок в транспортной сфере крымской столицы пытаются навести лет 10.

В последний раз глава Крыма требовал принять меры и грозил последствиями в конце 2021 года.

Однако поток жалоб не снижается: по вечерам горожане по-прежнему не могут добраться до отдаленных от центра районов, водители отказываются возить льготников, хамят пассажирам и так далее.

Поэтому глава Крыма опять заявляет о ручном управлении и грозит взысканиями.

«Мониторинг работы общественного транспорта на 76 маршрутах в Симферополе и Симферопольском районе показал ряд системных недочетов, – заявил Аксенов по тогам сегодняшнего совещания с главами муниципалитетов. – Главная проблема – неудовлетворительная работа транспорта в утреннее и вечернее время. На многих маршрутах расписание не соблюдается, автобус приходится ожидать по часу и более. Количество транспортных средств не соответствует заявленному, имеющиеся загружены на 100%. Расписание на остановках либо отсутствует, либо в нем указана уже неактуальная информация.

Поручил Министерству транспорта Республики Крым проанализировать работу и в других муниципалитетах, совместно с администрациями в течение недели устранить проблемы. В первую очередь должно быть увеличено число подвижного состава на маршрутах в часы пиковой нагрузки, актуализировано и обновлено расписание. В ходе выездов работу ответственных лиц за данное направление буду проверять лично, решения о взысканиях принимать на месте».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube