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Четверг, 25 января 2024, 15:42 мск

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В Крыму на ребенка во время урока физкультуры напала собака

В ялтинском поселке Симеиз на ребенка во время урока физкультуры напала собака.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел 18 января. 14-летний школьник получил укушенные раны живота.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и администрации города»,– рассказали в ведомстве.

Ранее была начата проверка по факту нападения на жительницу Симферополя питбулей. По словам жителей улицы, на которой произошел инцидент, эти собаки постоянно нападают и на соседей, и на случайных прохожих.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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