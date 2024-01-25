В Севастополе до сих пор не восстановили подачу воды в полном объеме

В Севастополе до сих пор не смогли в полном объеме восстановить подачу воды.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с водой в городе возникли 19 января в связи с обильным паводком. Сиз-ад резкого повышения мутности воды, подачу пришлось полностью отключить.

Восстановить водоснабжение в полном объеме обещали к 20:00 24 января.

Однако вода вернулась не ко всем.

«На Дергачах проведены регулировочные работы на сетях водоснабжения, произведено развоздушивание и промывка системы, водовод наполняется, – рассказал сегодня около 21:00 по местному времени губернатор Михаил Развожаев. – По поводу СТ «Гавань»: из-за того, что водовод имеет большую протяженность, нужно время, чтобы он наполнился и вода дошла до домов. Это займет время, поэтому Водоканал организует подвоз воды в этот район.

В Сахарной Головке вода пока по-прежнему подается с пониженным давлением, специалисты продолжают комплекс мероприятий для восстановления штатной работы системы водоснабжения».

Градоначальник добавил, что после подачи воды точечно фиксируются аварии на внутридомовых сетях. «Коммунальные службы продолжают работать», – заверил Развожаев.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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