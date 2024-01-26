Перевозчики объяснили, почему в Симферополе плохо работает общественный транспорт

Нормализовать работу общественного транспорта в Симферополе не удается из-за недостатка водителей. Об этом заявил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Как уже сообщал «Новый День'', накануне глава РК Сергей Аксенов высказал недовольство работой транспорта в крымской столице и пригрозил «управленческими решениями».

По словам Лудчака, расписание не соблюдается из-за того, что на линию выходит недостаточно транспорта. А это, в свою очередь, обусловлено дефицитом водителей. Свою лепту вносит и «сезон простуд», часть водителей болеет, и, соответственно, на маршрут не выходит.

Сейчас в городе на линию выходит 87% единиц техники от норматива. Чтобы нормализовать работу транспорта, нужно не менее 95%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube