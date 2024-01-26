Крепостные депутаты: в Верховной Раде запретили голосовать за сложение мандатов

На Украине назревает парламентский кризис: депутаты массово заявляют о желании сложить мандаты. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в этой фракции от депутатского кресла намерены отказаться 17 человек, есть желающие и в других парламентских партиях.

Напомним, по регламенту в Верховной Раде должны заседать 450 депутатов. На сегодняшний день их осталось 401.

«Еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения) из 400 очень тяжело собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили, что не будем давать голоса за сложение мандатов для того, чтобы сохранить парламент легитимным», – рассказал Арахамия.

Источники в украинском парламенте сообщают, что больше половины нардепов хотели бы уйти, пока не наступил вакуум легитимности и не приняли законопроект о мобилизации, так как не хотят нести ответственность за решения Офиса Президента, которые с ними даже не согласовывают.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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