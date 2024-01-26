Власти Крыма заявляют о существенном снижении цен на куриный яйца

Минпром Крыма заявляет о существенном снижении цен на куриный яйца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в целом по стране этот продукт за неделю подешевел на 1,4%, то в Крыму – на 8,8%. А по сравнению с началом декабря 2023 года – на 21%, утверждают в ведомстве.
Ощутимо и снижение цен на огурцы – на 13%. Остальные продукты если и дешевели, то незначительно.
А вот говядина, баранина и картофель начали дорожать, но тоже пока несущественно.
Симферополь, Лиана Макоба
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