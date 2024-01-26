Новогоднее чудо: в Севастополе незаконно построенные дома волшебным образом переходят в правовое поле

В Севастополе незаконно построенные дома волшебным образом переходят в правовое поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе началось публичное обсуждение проекта городского генплана, и сразу же обнаруживаются удивительные факты.

Например, многоквартирный дом №12а на улице Симферопольской, построенный с большими скандалами на землях ИЖС, теперь оказался вполне законным.

История началась в 2007 году, когда на участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства появился котлован под полноценный жилой дом.

Горожане провели массу пикетов и прочих акций против этого незаконного строительства, но дом спокойно вырос до 8 этажей. Правда, украинская ГАСК в Севастополе декларацию о вводе в эксплуатацию дома не выдала.

Потом Севастополь вместе с Крымом вошел в состав России. А в скандальном доме засветились окна. Более того, с февраля 2016 года в доме и вовсе начали ставить квартиры на кадастровый учет.

Но, как выяснилось, после 2014 года департамент архитектуры и градостроительства Севастополя каких-либо разрешительных документов по этому адресу тоже не подписывал.

«Дом все-таки оставался незаконным, и в любой момент мог отправиться под снос. И вот здесь и подоспел проект генплана Севастополя, который и «урегулировал» спорный момент. Новогоднее чудо», – пишет tekegram-канал «Бог видит».

И добавляет: пентхаус в этом доме принадлежит семье вице-губернатора Александра Кулагина – в 2019 году, после публикаций в СМИ и общения с департаментом внутренней безопасности правительства Севастополя, он внес данную квартиру в свою декларацию о доходах, как находящуюся в пользовании.

Севастополь, Олег Яковенко

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