В Севастополе до сих пор не восстановили систему водоснабжения

В Севастополе продолжают восстанавливать систему водоснабжения после потопа, случившегося 19 января.

▫️Сахарную Головку запитали по временной схеме. Она будет действовать до тех пор, пока специалисты полностью не восстановят работоспособность скважины, из которой получали воду жители поселка, – рассказал губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на Водоканал. – Сейчас воду начали подавать, адрес за адресом она появляется в домах. В ряде домов вода пока ещё отсутствует – это связано с особенностями рельефа и необходимостью подать воду в верхние точки; но специалисты на месте продолжают работать, вода скоро должна появиться везде.

На Дергачах, в СНТ «Гавань», частично на Горпищенко и ряде адресов по Камышовому шоссе: в связи с географической особенностью расположения и протяжённостью водоводов и тем, что в период отключения они были практически опустошены, проводится комплекс работ по развоздушиванию и регулировке сетей, сейчас водоводы наполняются. Водоканал организовал подвоз воды.

Точечно фиксируются аварии на внутридомовых сетях».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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