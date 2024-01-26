Председателей крымских СНТ оттесняют от схемы расчетов за электроэнергию

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к председателям кооперативов и садовых товариществ с предложением, от которого нельзя отказаться: передать сети на баланс ГУП «Крымэнерго», а потребителей перевести на прямые расчеты с поставщиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тем, кто решит эту просьбу проигнорировать, придется оплачивать аварийные выезды по «прейскуранту», а также доказывать прокуратуре обоснованность начисленных платежей.

«Я прошу прокуратуру проверить во всех кооперативах, где председатель сам формирует позицию, насколько справедливо осуществляются расчёты за потреблённую электроэнергию. Прямо тотально, повально, перепроверить ситуацию», – заявил сегодня Аксенов на совещании с энергетиками, подчеркнув, что каждый должен платить только за то, что потребил, и не более.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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