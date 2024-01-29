ЮБК стал самой «мокрой» зоной Крыма

В Крыму в течение недели ожидаются и морозы, и тепло. А вот осадков буде гораздо меньше, чем на предыдущей семидневке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на полуострове ожидаются дождь и мокрый снег. В следующий раз осадки ожидаются только в пятницу, 2 февраля. Ночью температура воздуха опустится до -5. Отметим, что ночные морозы продержаться в Крыму в течение всей недели, а днем в выходные воздух будет прогреваться до +12.

По прогнозам центра погоды ФОБОС, на этой неделе больше всего осадков ожидается в прибрежной зоне – особенно в Севастополе, Ялте, Феодосии».

Отметим, что Южный берег Крыма вообще стал самой «мокрой» зоной полуострова и в минувшем году, и в завершающемся январе.

В целом , по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в 2023 году в Крыму выпало осадков на 10% больше климатической нормы, а в текущем январе – в 2 раза. Так, метеостанция Ялты зафиксировала за 24 дня 156 мм осадков, на Ай-Петри – 236.

В водохранилищах полуострова накоплено более 200 миллионов кубометров воды, что составлен четыре пятых об общего объема. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Даже в условиях полной засухи этих запасов хватить почти на 1,5 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube