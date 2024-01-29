Бастрыкин поручил проверить дом, в котором выделили жилье крымским сиротам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты из Республики Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в Информационный центр СК России поступило обращение от 22-летней жительницы РК, которой осенью прошлого года выделили муниципальную квартиру в доме в селе Новоселовка.

Однако жить в нем невозможно: на стенах образовалась плесень, потолочное перекрытие деформировалось в результате затопления. Кроме того, в здании изношены коммуникационные системы, в связи с чем часто происходят прорывы трубопровода. С аналогичной проблемой столкнулась и другая сирота, проживающая в этом же доме. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад ее предварительных и окончательных результатах.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube