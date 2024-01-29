«Нас обокрали»: крымчане жалуются, что их незаконно лишили компенсации за шторм

Жители села Красноармейское Красноперекопского района заявили, что их незаконно лишили компенсаций за шторм.

Как уже сообщал «Новый День», крымчанам, на длительное время оставшимся без электроэнергии во время ноябрьского шторма, обещали выплатить по 10 тысяч рублей.

«Почти 570 тысяч заявлений поступило, их подали 500 тысяч человек – некоторые граждане подавали по два, по три, а иногда и по четыре заявления, – сообщила в конце прошлой недели министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская. – Уже вынесены 331 тысяча положительных решений о назначении выплаты, 177 тысяч человек на данный момент получили выплату».

Однако многим в выплатах отказали. В эту группу попали и все жители Красноармейского.

«В выплате отказано абсолютно всем жителям, – жалуются селяне. – Было заявлено, что электричество было и садик, школа – работали! По факту этого не было.

РЭС Красноперекопска и района дал неправдивую информацию, якобы больше суток ни у кого электричества не было! А всем нам, сидевшим без света, тепла и связи больше суток, просто показалось! На заявление о выдаче справки, поданное в РЭС 6 декабря, до сих пор ответа нет. Вот так они работают. Вроде бы все граждане равны, но кто-то ровнее оказывается

Недавно к нам приехали из администрации города и собрали село на собрание, где было заявлено, что все врут: свет в селе был, а кто-то даже «следует буквам закона».

Мы давали обращения к Сергею Валерьевичу Аксенову, в администрацию. На данный момент никто из тех, кто писал, не получил ответа.

Всем селом Красноармейским просим провести проверку в администрации города Красноперекопск и главы сельского совета, чтобы помочь нам доказать факт того, что нас обокрали, не дали возможность получить законную выплату, которая, по крайней мере, поможет возместить ущерб, причинённый в «шторм века».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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