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Понедельник, 29 января 2024, 15:15 мск

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Часть акватории Азовского моря передана военным

Часть акватории Азовского моря передана Минобороны России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из войсковых частей, дислоцированных в Керчи, будет контролировать определенную акваторию в течение 20 лет. В числе прочего, военные обязаны содержать в исправности гидротехнические объекты.

Отмечается, что данное решение нужно для обеспечения безопасности и обороны государства. Теперь эта часть акватории не может использоваться физическими и юридическими лицами, в том числе для рыболовства.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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