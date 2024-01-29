Зеленский потребовал, чтобы эмигрировавшие украинцы вернулись и платили налоги

Правительство Украины не расстается с идеей вернуть в стану эмигрировавших мужчин, но меняют риторику, так как угроза мобилизации не вызывает у уехавших ни малейшего желания откликнуться на призыв.

Как уже сообщал «Новый День», о возвращении мужчин-беженцев Киев заговорил в минувшем году. Сначала власти заявляли прямо: армии нужно пополнение. И просили правительства европейских стран оказать содействие в этом вопросе. После того, как члены ЕС на фоне ужесточения мобилизации один за другим начали заявлять, что не будут принуждать получивших убежище украинцев к отъезду, в Киеве решили смягчить акценты и начали рассуждать о том, что вернувшиеся не обязательно попадут в зону боевых действий – кто-то же должен работать на предприятиях и платить налоги.

Тему в очередной раз поднял президент Владимир Зеленский в интервью немецкому информационному холдингу ARD. На этот раз он попытался убедить уехавших сограждан, что мобилизация им не грозит.

«Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона Украины, мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте – у нас большая армия. Вопрос в справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу, и это их провал. Если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, которые нас защищают», – заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщал, что Украине всегда будет не хватать мобилизованных. Поэтому вряд ли очередной его призыв вызовет отклик у эмигрировавших.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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