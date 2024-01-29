В Крыму вывели персиковый томат

В Крыму вывели новый сорт помидоров – «персиковый» томат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» проанализировали более 70 образцов, выведенных в России, Беларуси и других странах и скрестили сорта «Арбузный» и «Эльберта персиковая». Первый отличается яркими полосками и тёмной мякотью, второй – пушистой кожицей.

Гибрид, названный «Бельбек», получился устойчивым к засухам, его листья не подвергаются солнечным ожогам, на растении отлично завязываются плоды, пишет ForPost. Сорт показывает высокую урожайность. Средний вес плодов 110-130 граммов, максимально – 180 граммов, мякоть сочная и богатая витамином С.

Сорт относится к салатному типу, который можно употреблять в свежем виде, использовать для приготовления сока, пасты и соуса.

«Бельбеком» уже заинтересовались сельхозпроизводители. Однако пока гибрид проходит испытания, и, если все пойдет по плану, в Государственный реестр селекционных достижений его внесут только через несколько лет.

При этом подчеркивается:в Крыму не используют технологии ГМО – применяются только традиционные методы селекции.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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