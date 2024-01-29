Водители общественного транспорта в Крыму хотят меньше работать и больше получать

В Крыму собираются бесплатно учить водителей общественного транспорта. Об этом заявил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в республике ощущается острая нехватка водителей автобусов и троллейбусов: дефицит составляет порядка 30%.

Чтобы решить проблему, принято решение обучать желающих работать в данной сфере, но не имеющих необходимой категории.

Особо подчеркивается, что подвижной состав обновлен практически на 100%, а «Крымтроллейбус» даже планирует предоставлять приезжим водителям комнаты в общежитиях.

Однако, по словам Лудчака, главный вопрос кроется в соотношении рабочего времени и зарплаты: работать приходится много, а платят мало: «Анализ рынка показал, что водитель хочет получать не менее 80 тысяч рублей, лучше 100 тысяч рублей, некоторые запрашивают даже 150 тысяч рублей», – сообщил президент региональной ассоциации автомобильных перевозчиков.

По его словам, компании не могут обеспечить такой уровень денежного вознаграждения, так как выручка от перевозок не покрыла бы даже фонд заработной платы и затраты на топливо.

Отметим, что сегодня водителя общественного транспорта предлагают оплату в переделах от 30 до 75 тысяч рублей, средний диапазон – 40 – 60 тысяч. А требование о восьмичасовом рабочем дне соблюдают в основном только госпредприятия, в частных организациях водителям приходится работать по 10 – 12 часов в день, иногда и больше.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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