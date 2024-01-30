В Феодосии прокуратура начала проверку по факту разрешения конструкций на одном из популярных пляжей

В Феодосии разрушается смотровая площадка и одна из лестниц на пляж «Динамо». Горожане выложили фото в соцсетях, на них обратила внимание прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и лестница, и небольшая площадка были сооружены в конце прошлого века. Во время ноябрьского шторма, этот участок, как и все побережье, изрядно потрепало. 29 января в одном из пабликов Феодосии появился пост с фотографиями: по каменному фундаменту площадки пошла большая трещина, под площадкой оказалась пустота, в которую посыпалась уложенная сверху плитка, нижние ступени лестницы треснули и обвалились.

«Так травмоопасно-бесхозно сейчас выглядит побережье на Динамовском пляже. Не огорожено и очень опасно... Под плиткой пустоты. Промывается волнами», – написал автор поста.

Горожане требуют поврежденное место огородить, так как рядом находится общежитие одного из городских ссузов, да и другие феодосийцы часто приходят на эту площадку к морю.

«Если не дай бог кто-то травмируется там, кто будет отвечать? – спрашивают крымчане. – Это ведь могут быть как взрослые, так и дети! Вечером там нет освещения».

«Прокуратура Республики Крым организовала проверку по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны вблизи пляжа «Динамо» в городе Феодосии.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при содержании объектов благоустройства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщили в ведомстве .

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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