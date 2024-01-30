В Ялте уволили 3 человек, совравших об итогах ремонта подъездов

В Ялте уволили 3 человек, завысивших цифры в отчетах о ремонте ялтинских подъездов.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил: «Ответственные чиновники продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах. Так, в Ялте вместо заявленных в отчете отремонтированных 20 подъездов Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым в ходе выезда на место по факту зафиксирован ремонт только в 8».

«Документ лег на стол главы Республики, а значит, дезинформировал его. Ситуация недопустимая – тем, кто умышленно или неумышленно делает такие ошибки, в команде администрации места нет. Своих должностей лишаются руководители двух муниципальных управляющих организаций и заместитель начальника еще одного», – сообщила мэр Ялта Янина Павленко, но имена уволенных не назвала.

Зато добавила: «Руководителю еще одного РЭО за отсутствие надлежащего контроля объявляется выговор. Также выговоры получают начальник ДЖКХ Михаил Аврунин и мой заместитель, курирующий направление, Юрий Журавлёв. Информацию в отчете они обязаны были проверить.

На исправление всех недочетов нам даны две недели – контролирую лично. Приношу свои извинения Сергею Валерьевичу. Подобных ситуаций быть не должно».

«Жителям этих подъездов извинения кто-нибудь принес бы», – отреагировали горожане. И потребовали все-таки озвучить имена уволенных. Реакции пока не последовало.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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