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Вторник, 30 января 2024, 14:33 мск

Новости Крым

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В Крыму увеличилось число образовательных учреждений, закрытых на карантин

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ среди детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике закрыты на карантин 68 групп в 33 детских садах и 120 классов в 48 школах. Еще в 5 школах полностью остановлен учебный процесс.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в РК отмечается снижение показателей по коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в Крыму выявлено на 6% меньше новых случаев, чем за предыдущую семидневку; в Севастополе – на 12%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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