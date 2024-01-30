В Севастополе вынесли приговор мужчине, хранившем дома взрывчатку ВСУ, чтобы получить лечение за границей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастополец страдает сирингомиелией – это тяжелое заболевание нервной системы. Один из знакомых вызвался помочь попасть на лечение в Испанию, но попросил за это оказать небольшую услугу: забрать посылку у водителя рейсового автобуса и подержать у себя.

Мужчина согласился, привез полученную сумку домой и убрал на лоджию, где она пролежала несколько месяцев. Как позже выяснилось, он знал, что в упаковке взрывчатка на основе гексогена, но его это не волновало.

Тот же знакомый попросил закопать сумку, место должен был третий человек. Он на связь так и не вышел, зато пришли силовики, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Суд признал севастопольца виновным и отправил в колонию строгого режима на 6 лет. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф в размере 300 тысяч.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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