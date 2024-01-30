В дельфинариях подделывают документы и подменяют животных

Генпрокуратура РФ вышла с инициативой включить черноморскую афалину в перечень особо ценных диких животных, за добычу и контрабанду которых установлена уголовная ответственность. Поводом послужило большое количество нарушений при использовании морских млекопитающих в коммерческих целях в дельфинариях и океанариумах, выявленное в 2023 году.

В ряде регионов, включая Крым и Севастополь, зафиксированы факты безлицензионного содержания китообразных и ластоногих морских животных, отсутствие должного контроля за состоянием здоровья, качеством воды, питания и среды их обитания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму инициативу Генпрокуратуры приветствуют, но считают, что попытки незаконного отлова или перевозки дельфинов не прекратятся.

По словам научного сотрудника Карадагской научной станции (природного заповедника РАН), кандидата биологических наук Ирины Логоминовой, сейчас в случае нарушений при обращении с дельфинами возбудить и довести до конца уголовное дело практически невозможно: фигуранты отделываются «административкой». Поэтому, если дельфины попадут в список особо ценных животных, это в сотни раз повысит их природоохранный статус.

Однако это не гарантирует, что попытки махинаций прекратятся, так как в этой сфере давно используют подложные документы. Так, часто документация оформлена на животных 20 – 30 лет, то есть их выловили, когда это еще было разрешено. Но реальным животным не более 7 лет. «Мы пишем различные обоснования, акты осмотра, пытаемся доказать, что это ребенок, подросток, молодое животное, другое, – говорит Логоминова. – Но доказать со стороны науки это очень сложно, практически невозможно».

Не помогает даже обязательное чипирование, введенное несколько лет назад: чипы извлекают из теля умершего животного и вшивают молодому. «Нет сложности подменить чип», – подчеркивает специалист.

Все эти вопросы также требуют правового урегулирования, тогда ситуацию с дельфинами действительно можно будет изменить к лучшему, считает она.

Эти вопросы требуют правового урегулирования, и как можно скорее, потому что популяция черноморской афалины постоянно сокращается – сегодня она уже не превышает 1 тысячи особей.

«Это связано с увеличившейся антропогенной нагрузкой, оскудением кормовой базы: утрачено видовое разнообразие рыб, и они приспосабливаются к тем, которые остались, – цитирует Логоминову РИА Новости Крым. – А когда организм не получает должного питания, развивается склонность к различным хроническим болезням, они быстрее подхватывают инфекционные заболевания. Ну и, конечно же, гибель в сетях, общая загрязненность Черного моря. Дельфины очень страдают от человеческой деятельности».

Сегодня, по словам эксперта, у ученых учтено 843. Достоверного числа, сколько живет черноморских афалин, нет.

«Может быть, мы не учли особей 200-300 максимум. Но все равно это очень мало – уменьшается численность. Говорить о молниеносном уменьшении мы не можем, но это критическая цифра», – резюмирует Ирина Логоминова.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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