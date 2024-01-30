В Крыму поручено усилить контроль за реками

В Крыму будут отслеживать состояние русел рек, чтобы предотвратить угрозу подтопления населенных пунктов. Для этого сформируют межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС. Соответствующее поручение дал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, с 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проведут выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе. В случае выявления мест, представляющих потенциальную угрозу, информация о них немедленно будет передана в органы местного самоуправления, которые должны оперативно расчистить проблемное русло.

Напомним, летом 2022 года из-за нечищеных русел рек затопило Ялту, 19 января аналогичная история произошла в Севастополе – город на несколько дней остался без воды. Вчера был поднят вопрос о проектировании и строительстве акведука от Чернореченского водохранилища до городского водозабора, чтобы обезопасить Севастополь от повторения ситуации.

Симферополь, Лиана Макоба

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