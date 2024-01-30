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Вторник, 30 января 2024, 18:33 мск

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Крым рискует остаться без урожая озимых

Крым рискует остаться без урожая озимых зерновых. Об этом заявила кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за длительной засухи всходы в этом году появились поздно – в конце ноября. И на сегодняшний день, по информации минсельхоза, 75% озимых находятся в фазе 2-3 листа. Для роста им нужно питание, но обильные осадки вымыли все внесенные удобрения.

«Мы провели мониторинг на почвах, где с осени вносили разные нормы удобрений, и оказалось, что там, где вносили 90, 180, 270 практически не отличается от контроля, где не вносили, – рассказала Радченко. – То есть практически весь азот промылся в нижележащие слои».

Для того, чтобы спасти посевы, необходимо повторно внести подкормку. Однаок пока это невозможно.

«Сейчас, заходя в поле в сапогах, просто проваливаешься по колено. Конечно, никакая техника в поле войти не сможет. Поэтому у нас оттягиваются эти работы. Надо будет в конце февраля ловить с утренними заморозками, заходить и разбрасывать аммиачную селитру, чтобы стимулировать кущение растений и дать им возможность питания в начальный период роста», – отметила эксперт.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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