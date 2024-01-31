В Севастополе сменили прокурора

Президент РФ Владимир Путин назначил в Севастополе нового прокурора, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о готовящейся ротации в городской прокуратуре стало известно на прошлой неделе, когда этот вопрос был внесен в повестку заседаний профильных комитетов Совета Федерации. Решение было принято, президент его утвердил.

Максим Жук, возглавлявший прокуратуру Севастополя с февраля 2022 года, отправляется в Тверскую область, а его место занял Андрей Шевцов.

Новый глава городского подразделения ведомства – потомственный прокурор (его отец много лет работал в прокуратуре и законодательных органах Самарской области), является государственным советником юстиции третьего класса. В органах прокуратуры работает с 1997 года. Карьеру начала с должность помощника прокурора Безенчукского района Самарской области, затем стал заместителем прокурора и прокурором района. В 2011 году назначен прокурором Самары, в 2017 году – заместителем прокурора Самарской области, в декабря 2020 года – первым заместителем прокурора Амурской области, в феврале 2022 стал Амурским бассейновым природоохранным прокурором.

Севастополь, Олег Яковенко

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