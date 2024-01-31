Жители курортных поселков Ялты жалуются на разруху и запустение: ситуация обсуждается в соцсетях в течение последних двух недель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми жалобу разместили жители Кореиза, в состав которого входит туристический Мисхор.

«Весь Кореиз в ужасном состоянии. Ни дорог, ни дворов нормальных с детскими площадками, ни набережной, школа трещит пополам. Все разбитое. В аварийном состоянии», – пишут крымчане.

Через несколько дней появился еще один пост:

«Мисхорский парк топит – там сейчас болото! Дороги все ползут. В таком состоянии много мест в Кореизе! Везде текут реки – что-то случилось после дождей, реки текут по дорогам Кореизе и через дома людей, набережная в хлам после шторма – и никому дела нет, до этого она тоже была в ужасном состоянии. Скоро сезон! На дороге возле гастронома груда камней так и лежит на полдороги, машины вынуждены объезжать – стену подпорную выдавило вместе с грунтом на дорогу! Школа кореизская в аварийном состоянии. Власти, что-то сделайте уже! Или вы дальше будете закрывать глаза?»

Эти сообщения вызвали живую реакцию обитателей других ялтинских поселков:

«Так это вы в Алупке не были ! Западная улица: ямы в пояс – такси отказываются ехать к нам!»

«На набережной Гурзуфа тоже помойка, не могут нормально инфраструктуру отстроить, не могут построить ливневку – слив воды каждый раз все размывает».

«Для детей нет на набережной ни площадок, ни качель; с нашей части Гурзуфа с ребенком надо весь Гурзуф пройти до верха, 7 км, чтобы до детской площадки дойти. И так же даже просто мусор вынести.

Никаких развлечений для туристов, вообще ничего нет, заняться нечем, сходить некуда. Туристы не поедут сюда, потому что делать тут нечего, все ржавое, все старое, одни шалманы никому не нужные. А местным куда ходить? Некуда. Кто умнее: работа – дом, кто более дурачок – бухают на лавках и наркоманят. Как дожди, так невозможно с работы домой дойти – резиновые сапоги по уши надо натягивать

Одно развлечение было – в парке посидеть, почитать книгу, подышать воздухом. И это перекрыли для местных. Остались одни ларьки, где тряпками торгуют зимой и летом не понятно для кого».

«Артек сделали – все позакрывали, не пройти, только по пропускам».

Туристы подтверждают: «Был в Гурзуфе летом: везде бетонные и железные заборы – никуда на пройти».

«Никита тоже заброшена, как и большая часть поселков Ялты! Школы, сады, дороги и ТД. Зато центр города сделали – все для отдыхающих! Прикольно! А местные жители пусть в помойке живут!»

Но оказалось, что и в центре Ялты не все в порядке:

«На Пушкинской в центре Ялты тоже нет дренажной системы – постоянно возле Платана заливает всю территорию. Плиточку постелили, отштукатурили дома – молодцы. Но нужно как-то делать, чтобы не было потопа».

Власти Ялты ситуацию пока не комментируют.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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