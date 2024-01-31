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Среда, 31 января 2024, 12:28 мск

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В Херсонской области агентка СБУ сама сдалась ФСБ

Жительница Херсонской области заявила, что она агент СБУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области, женщину завербовали летом 2022 года в Николаеве и отправили в Херсон. Она должна была передавать сведения о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ.

Опасаясь уголовной ответственности за свои действия, она сама обратилась в российские спецслужбы и дала признательные показания.

«Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", – сообщили в ФСБ.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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