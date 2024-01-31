В Севастополе ребенок из-за халатности коммунальщиков получил тяжелую травму

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в июне 2023 года управляющая компания ГУПС «УК «Гагаринского района-2» получила заключение технической экспертизы о наличии критических дефектов карусели, установленной на детской площадке по улице Александра Косарева, которая находилась у них на содержании. Было рекомендовано демонтировать карусель. Но этого не сделали. В результате в сентябре второклассник, катаясь на карусели, получил перелом ноги со смещением, что было оценено специалистами как тяжкий вред здоровью.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Сейчас в рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 293 УК РФ) проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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