Крым выходит на пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю в РК зафиксировано более 10 тысяч случаев ОРВИ, в Севастополе – более 3 тысяч.

Растет и заболеваемость гриппом. Например, в Крыму за прошедшие 7 дней выявлено более 250 заболевших, что составляет 28% от всех подобных диагнозов, поставленных в текущем сезоне.

Симферополь, Лиана Макоба

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